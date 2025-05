Intervento perfettamente riuscito per Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari è stato sottoposto ieri sera a un’artroscopia al ginocchio sinistro presso il Columbus Clinic Center di Milano. L’operazione, un cleaning articolare, è stata eseguita con successo dallo specialista Giacomo Zanon.

Dopo alcuni giorni di riposo, il centravanti rossoblù potrà iniziare il percorso di recupero in vista del ritorno in campo. Le tempistiche, salvo imprevisti, lo vedono nuovamente a disposizione per l’inizio della preparazione estiva di luglio, proprio come il compagno Gaetano, anch’egli atteso al rientro nella nuova stagione.

Un “arrivederci all’avvio della preparazione a luglio”, dunque, che rassicura tifosi e staff tecnico sul pieno recupero del numero 30 rossoblù.