Il 25 maggio si celebra la Giornata nazionale del sollievo, dedicata a riaffermare il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, riconosciuto dalla legge 38/2010 tra i livelli essenziali di assistenza. La ricorrenza, istituita nel 2001 per volontà del ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Fondazione nazionale Gigi Ghirotti onlus, è giunta alla ventiquattresima edizione.

Il suo obiettivo è sensibilizzare istituzioni, professionisti e cittadini a promuovere un modello di assistenza capace di restituire dignità e benessere alle persone con malattie croniche e inguaribili. Le cure palliative non si limitano a gestire il dolore: grazie a un lavoro sinergico di medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali, rispondono in modo integrato alle esigenze fisiche ed emotive del paziente, assicurando un flusso continuo di assistenza tra ospedale e servizi territoriali.

Ecco perché la struttura di Medicina del dolore e cure palliative dell'Aou di Sassari, guidata dal dottor Rosario Chianese, fornisce prestazioni e assistenza ai cittadini e fa parte della Rete regionale. "Ogni anno, in occasione della Giornata del Sollievo, rinnoviamo il nostro impegno con i pazienti: offrire cure palliative e terapie del dolore personalizzate, un approccio olistico che unisce competenza clinica e vicinanza umana e dignità per valorizzare la vita", spiega Chianese.

La struttura dell'Aou è organizzata con tre ambulatori specialistici - all'ospedale civile Santissima Annunziata, al Palazzo Rosa e al Palazzo Clemente -, aperti dal lunedì al venerdì, con accesso su prenotazione Cup per visite di terapia del dolore. Un'équipe dedicata segue il paziente in tutte le fasi: dalla prima presa in carico, alle visite di controllo, fino ai trattamenti avanzati, incluse tecniche interventistiche per il dolore severo. Per accompagnare famiglie e caregiver la struttura complessa di Anestesia, medicina del dolore e cure palliative - diretta dalla professoressa Sandra Magnoni -, ha realizzato una Carta dei servizi che contiene informazioni sulle prestazioni sanitarie che la struttura semplice di Medicina del dolore e Cure palliative offre ai cittadini. Uno strumento che dettaglia le prestazioni, i contatti e le modalità di accesso a cure e terapie.

"Le cure palliative rappresentano un diritto inalienabile - sottolinea Magnoni - accompagnano chi affronta malattie croniche senza cura, alleviano il dolore e sostengono il benessere psicologico, unendo competenze multidisciplinari e servizi territoriali per offrire ascolto, umanità e autentica dignità".