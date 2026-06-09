Nasce ufficialmente il nuovo itinerario turistico e culturale delle sette "Città Regie" della Sardegna. Questa mattina è stato siglato un importante accordo strategico che unisce le principali storiche municipalità dell'isola in un progetto di valorizzazione territoriale supportato da significativi stanziamenti della Regione Sardegna. Per il Comune di Cagliari sono in arrivo risorse fondamentali che permetteranno di restituire ai cittadini un monumento simbolo e di inaugurare un nuovo centro culturale nel cuore della città.

Il primo cittadino del capoluogo sardo, Massimo Zedda, ha commentato con entusiasmo la firma dell'accordo e ha dettagliato la destinazione dei fondi stanziati, dichiarando: "Questa mattina, insieme all’assessore regionale al Turismo e ai sindaci di Alghero, Bosa, Castelsardo, Iglesias, Oristano e Sassari, abbiamo firmato il protocollo d’intesa sull’itinerario delle sette Città Regie della Sardegna. Grazie al finanziamento regionale, Cagliari può beneficiare di 4 milioni di euro".

"Ne impiegheremo 400 mila per il completamento dei lavori all’interno e all’esterno della Torre dell’Elefante - spiega Zedda -. Sono in corso i restauri delle parti lapidee, i rifacimenti delle impermeabilizzazioni e delle pavimentazioni, la messa a norma dei parapetti della terrazza, la realizzazione di un nuovo impianto elettrico, di illuminazione (interno ed esterno), di distribuzione sonora e videosorveglianza. Invece, 3,4 milioni li utilizzeremo per ultimare gli interventi sul palazzo Pizzorno-Binaghi, in piazza del Carmine, angolo via Sassari, dove realizzeremo la Casa delle culture, un nuovo spazio per la socialità, dedicato alla musica, al cinema, con sale lettura e riunioni", conclude.