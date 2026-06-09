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Un'altra giornata di fuoco in Sardegna: oggi, martedì 9 giugno, il Corpo Forestale regionale ha attivato un intervento per estinguere un incendio in corso nell'area rurale di San Gavino Monreale, precisamente a Is Oliedus.
Un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto è stato inviato per fornire supporto alle operazioni sul campo, mentre il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S) della Stazione Forestale di Sanluri è sul posto per coordinare le attività di spegnimento dell'incendio.
Sul posto anche i Barracelli di Sanluri e volontari di San Gavino coordinati da CFVA.
Foto: Eli Villasalto