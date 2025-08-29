Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, la richiesta di intesa per la nomina di Domenico Bagalà alla guida dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Agli inizi di agosto Bagalà era stato nominato dal ministro Matteo Salvini, commissario straordinario dell'Authority - che gestisce i porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa Gallura, Portovesme e Arbatax - presieduta negli ultimi anni da Massimo Deiana.

La procedura è prevista dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che stabilisce come la nomina dei presidenti delle autorità di sistema portuale avvenga con decreto del ministro, d'intesa con il presidente della Regione interessata. Con questa iniziativa, il Mit, si legge in una nota, “punta a garantire la continuità e l'efficienza delle attività dell'ente portuale, realtà strategica per la crescita economica e la mobilità della Sardegna”.