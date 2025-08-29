Un uomo di 54 anni residente a Serramanna, è stato arrestato con l'accusa di aver commesso due rapine ai danni di tabaccherie a Villasor. Le autorità hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sanluri, con il supporto della locale Stazione.

Le rapine, secondo quanto ricostruito dalle autorità, si sono verificate in rapida successione nel centro di Villasor lo scorso 11 febbraio. Nel primo caso, il malvivente ha minacciato il proprietario con una pistola e si è fatto consegnare circa 500 euro. Nel secondo episodio, oltre a rubare circa 800 euro, ha sparato un colpo in aria, che fortunatamente è risultato essere a salve.

La sua identificazione è avvenuta grazie al ritrovamento di un copriruota e un bossolo dell'arma utilizzati durante le rapine. Durante una perquisizione a luglio presso la casa del sospettato, sono stati recuperati capi d'abbigliamento identici a quelli indossati dal rapinatore, un'Opel Astra coupé grigia senza targhe, ritenuta essere l'auto usata per la fuga, e una carabina ad aria compressa con munizioni.