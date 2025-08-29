La Polizia di Stato a Sassari, in soli sette giorni, ha salvato tre vite umane in situazioni di estrema disperazione, dimostrando prontezza e sensibilità straordinarie.

Questi interventi evidenziano l'impegno e la preparazione costante degli agenti nella gestione di situazioni delicate, che richiedono coraggio, empatia, capacità di mediazione e immedesimazione.

Due episodi si sono verificati sul ponte di Rosello, il 20 e il 25 agosto, con gli agenti delle volanti che sono intervenuti prontamente e con successo per dissuadere due persone dal compiere gesti estremi, conducendole in sicurezza lontano dalla balaustra.

Un'altra situazione, il 27 agosto a Sassari, ha messo in luce il sangue freddo e l'efficacia dell'azione degli operatori. Un uomo, in una casa privata, ha manifestato l'intenzione di compiere un gesto estremo contattando il 112 NUE. Grazie alla coordinazione tra l'operatore della Centrale Operativa e gli agenti della volante, l'uomo è stato salvato mentre tentava il suicidio sul tetto della sua abitazione.

Il dirigente dell'U.P.G.S.P. di Sassari, Virginia Rita Martinazzi, sottolinea l'importanza della Polizia di Stato come istituzione di sicurezza pubblica e di sostegno ai cittadini anche nei momenti più difficili e oscuri.