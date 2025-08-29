È gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto durante la mattinata di oggi, venerdì 29 agosto, a Cagliari, vicino alla fermata dell'autobus che stava cercando di raggiungere.

La donna, una 42enne, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Brotzu con un trauma cranico e diverse lesioni. Fortunatamente, l'automobilista coinvolto si è fermato per prestare soccorso e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un'ambulanza del 118.

Attualmente le condizioni della donna sono gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita.