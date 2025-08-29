Oltre 4.500 piante di cannabis, ciascuno alto fino a un metro e mezzo e dotato di un sistema di irrigazione, per un totale di 290 chili di marijuana sono stati sequestrati a Villaurbana dai Carabinieri, durante una maxi operazione antidroga chiamata Aristeo.

Il controllo ha coinvolto le forze dell'ordine della Sezione operativa di Oristano in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e le Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza.

Un gruppo composto da cinque colombiani e tre sardi è stato catturato mentre lavorava nella vasta piantagione. Durante l'irruzione nella fattoria, gli uomini sono stati sorpresi all'interno di un capannone mentre lavoravano sul processo di separazione delle infiorescenze di marijuana dagli arbusti, in preparazione per la vendita. In loco sono stati trovati e confiscati sacchi e contenitori contenenti parti essiccate della droga.

"La presenza dei colombiani - spiega il comandante provinciale, colonnello Steven Chenet - fa emergere l'ipotesi di un'organizzazione strutturata dedita alla coltivazione, produzione e distribuzione di droga, rilevando un vero e proprio sistema imprenditoriale".