Un topo morto in cucina, acqua non potabile per la preparazione degli alimenti e pessime condizioni igieniche. È ciò che hanno scoperto, durante un'ispezione, i Carabinieri del Nas di Cagliari in un ristorante a Fluminimaggiore, precisamente in località Portixeddu.

Il proprietario è stato obbligato a interrompere immediatamente l'attività di preparazione e servizio di cibi e bevande e a pagare una multa complessiva di 3.000 euro. È emerso che i cibi venivano cucinati utilizzando acqua proveniente dalla rete idrica comunale, dichiarata non potabile dal sindaco con un'ordinanza datata 12 agosto a causa dei livelli di piombo superiori ai limiti consentiti.

Inoltre, è stata riscontrata la mancata compilazione delle schede di autocontrollo previste dal manuale, inclusi i controlli sulle temperature dei frigoriferi e la gestione degli infestanti. La presenza di una carcassa di roditore in decomposizione in cucina ha ulteriormente evidenziato le cattive condizioni igienico-sanitarie presenti nel locale.