Il codice di allerta per rischio incendi è stato innalzato dalla Protezione civile a livello arancione, corrispondente a una pericolosità alta, per la giornata di domani, sabato 30 agosto, su Cagliari e gran parte della Sardegna meridionale.

LE PREVISIONI METEO DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 29 agosto

Cielo generalmente nuvoloso. Attività convettiva è prevista sui settori orientali dal pomeriggio, dove sono attesi cumulati localmente moderati. Dalla tarda serata sono probabili precipitazioni deboli e isolate a partire dai settori occidentali.

Venti: da deboli a moderati da ovest/nord-ovest.

Mari: molto mossi i bacini occidentali, con moto ondoso in attenuazione in serata; mossi altrove.

Previsioni per domani, sabato 30 agosto

Cielo sereno al sud-est, irregolarmente nuvoloso al nord e a ovest, dove nella prima parte della giornata sono attese precipitazioni deboli e isolate. Cielo sereno o poco nuvoloso nel prosieguo della giornata.

Temperature: in lieve calo.

Venti: moderati da ovest nord-ovest con rinforzi sino a forte sulle coste settentrionali della Gallura e sui crinali settentrionali.

Mari: molto mossi i settori settentrionali e nord-occidentali, mossi altrove.

Previsioni per domenica 31 agosto

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno con qualche addensamento nuvoloso sui settori orientali nel tardo pomeriggio.

Temperature: in lieve calo sulle coste orientali, in lieve aumento altrove.

Venti: inizialmente deboli o localmente moderati occidentali, a regime di brezza nelle ore centrali, allineamento da scirocco in serata.

Mari: mossi i settori occidentali, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Cielo generalmente nuvoloso; venti inizialmente da S SE, in rotazione da O SO dalle prime ore di martedì; temperature in aumento lunedì, in diminuzione martedì; mari generalmente mossi.