Il codice di allerta per rischio incendi è stato innalzato dalla Protezione civile a livello arancione, corrispondente a una pericolosità alta, per la giornata di domani, sabato 30 agosto, su Cagliari e gran parte della Sardegna meridionale.
LE PREVISIONI METEO DI ARPAS SARDEGNA
Previsioni per la serata di oggi, venerdì 29 agosto
Cielo generalmente nuvoloso. Attività convettiva è prevista sui settori orientali dal pomeriggio, dove sono attesi cumulati localmente moderati. Dalla tarda serata sono probabili precipitazioni deboli e isolate a partire dai settori occidentali.
Venti: da deboli a moderati da ovest/nord-ovest.
Mari: molto mossi i bacini occidentali, con moto ondoso in attenuazione in serata; mossi altrove.
Previsioni per domani, sabato 30 agosto
Cielo sereno al sud-est, irregolarmente nuvoloso al nord e a ovest, dove nella prima parte della giornata sono attese precipitazioni deboli e isolate. Cielo sereno o poco nuvoloso nel prosieguo della giornata.
Temperature: in lieve calo.
Venti: moderati da ovest nord-ovest con rinforzi sino a forte sulle coste settentrionali della Gallura e sui crinali settentrionali.
Mari: molto mossi i settori settentrionali e nord-occidentali, mossi altrove.
Previsioni per domenica 31 agosto
Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno con qualche addensamento nuvoloso sui settori orientali nel tardo pomeriggio.
Temperature: in lieve calo sulle coste orientali, in lieve aumento altrove.
Venti: inizialmente deboli o localmente moderati occidentali, a regime di brezza nelle ore centrali, allineamento da scirocco in serata.
Mari: mossi i settori occidentali, poco mossi altrove.
Tendenza per i giorni successivi
Cielo generalmente nuvoloso; venti inizialmente da S SE, in rotazione da O SO dalle prime ore di martedì; temperature in aumento lunedì, in diminuzione martedì; mari generalmente mossi.