"Lo sentivano miagolare disperatamente", nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 agosto, i Vigili del Fuoco di Cagliari hanno ricevuto una chiamata di emergenza da parte di tre ragazze per soccorrere un gattino in difficoltà che era caduto nelle acque di un piccolo bacino situato in un terreno privato nella periferia di San Sperate.

Le giovani donne hanno prontamente lanciato l'allarme e hanno continuato a vigilare sull'animale senza abbandonare la zona fino all'arrivo dei soccorsi. Nel frattempo, una squadra di pronto intervento proveniente dalla centrale operativa di viale Guglielmo Marconi del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari si è recata sul luogo dell'incidente.

Presenti sul posto anche i Carabinieri erano anche presenti e sono stati loro a recuperare il gattino dalle acque. I Vigili del fuoco, una volta arrivati sul posto, hanno eseguito le prime manovre di soccorso sull'animale che era stato immerso in acqua per un po'.

Successivamente, hanno consegnato il gattino al suo proprietario, che è stato rintracciato nelle vicinanze. Quest'ultimo si è prontamente attivato per garantire che il felino ricevesse le cure necessarie da un veterinario della zona.