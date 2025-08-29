Erano esenti della documentazione obbligatoria per garantirne la tracciabilità, così 157 chili di pesce, tra cui ricciole, polpi, seppie, conservati congelati in buste trasparenti all'interno di un banco freezer, sono stati scoperti ieri, giovedì 28 agosto, dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Oristano, in un ristorante a Cabras, durante un controllo.

Il proprietario del locale è stato multato con una sanzione amministrativa di 1.500 euro e l'intero carico di pesce è stato sequestrato.

Questa operazione si aggiunge a un'altra avvenuta recentemente, in cui sono stati trovati e confiscati 18 chilogrammi di seppie prive di documentazione di tracciabilità in un altro ristorante a Cabras.

Il monitoraggio della filiera della pesca è cruciale e viene regolarmente condotto dalla Guardia Costiera per assicurare che gli operatori del settore rispettino le normative europee e nazionali atte a proteggere i consumatori.