Avrebbe bussato alla porta di casa di una donna di 74 anni per chiedere dei soldi. Poi all’improvviso, avrebbe assalito e violentato l’anziana.

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso, a Pistoia, ed è stato fermato dalla polizia un giovane nordafricano. Forse anche per le urla della donna, il malvivente si è dato a una precipitosa fuga, anche passando per i tetti, portandosi via il cellulare della vittima.

È stata la 74enne a riuscire a dare l’allarme, chiamando la figlia e il 112. Quindi le indagini e il fermo del giovane, avvenuto oggi.