È Paola Pusceddu, 65 anni, la donna deceduta ieri mattina in un ambulatorio medico di Sinnai, nella città metropolitana di Cagliari. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità, dove la donna era molto conosciuta.

Pusceddu si era recata dal medico perché non si sentiva bene, ma durante la visita è improvvisamente andata in shock, presumibilmente anafilattico. Resta ancora da chiarire se la reazione sia stata provocata da un farmaco assunto o da un’iniezione effettuata in ambulatorio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo.

La Procura, immediatamente informata, ha avviato un’indagine per accertare le cause esatte del decesso e ha affidato alla polizia locale l’incarico di ricostruire l’intera dinamica dell’episodio. L’autopsia sul corpo della donna sarà eseguita nella mattinata di oggi.

In paese si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Paola Pusceddu, descritta da chi la conosceva come una persona gentile e riservata.