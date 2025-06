Si chiude con un arresto la lunga vicenda giudiziaria legata al tragico incidente stradale del 17 settembre 2016 che sconvolse Maracalagonis e l’intera comunità cagliaritana. Nella mattinata di oggi i carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un 34enne del posto, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, rintracciato nella sua abitazione in località Mitza Fonnai, è stato condannato in via definitiva per omicidio stradale e dovrà scontare una pena residua di 5 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione.

Il reato risale a quasi nove anni fa, quando l’allora venticinquenne si rese responsabile di un incidente dalle conseguenze fatali, che segnò profondamente l’opinione pubblica locale.

L’arresto è avvenuto senza resistenza. Dopo le formalità di rito in caserma, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta.

«L’operazione – spiegano i Carabinieri – rientra nell’ambito delle attività dell’Arma volte a garantire l’effettività dell’azione giudiziaria e il rispetto delle sentenze emesse dalla magistratura, contribuendo concretamente all’affermazione della legalità sul territorio».