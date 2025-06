Tentato furto sventato nella notte a Selargius, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 53enne disoccupato, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, sottoposto alla misura di prevenzione dell’“avviso orale”, è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di una Nissan Qashqai con evidenti segni di effrazione.

L’intervento è scattato poco prima dell’arrivo di una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti tra le auto in sosta in una via del centro cittadino. Sul posto sono giunti con tempestività i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, supportati dai colleghi della Stazione di Selargius.

L’immediata perquisizione e la ricostruzione dei fatti hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell’uomo per il reato di tentato furto aggravato.

Dopo le formalità di rito, il 53enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per oggi.

Il proprietario dell’auto, ignaro dell’accaduto, è stato rintracciato e informato dai militari, che hanno raccolto la sua denuncia.

Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento dell’arrestato in altri episodi simili avvenuti nella zona.