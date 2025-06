I politici hanno il compito "di promuovere e tutelare, al di là di qualsiasi interesse particolare, il bene della comunità, specialmente in difesa dei più deboli ed emarginati". Queste le parole di Papa Leone XIV nell'udienza ai partecipanti al Giubileo dei Governanti e degli Amministratori.

Presenti all'udienza la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana - entrambi salutati dal Pontefice all'inizio del suo discorso - ,il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il deputato ed ex ministro Maurizio Lupi. Hanno partecipato all'incontro delegazioni di 68 Paesi del mondo.

“Si tratta di adoperarsi affinché sia superata l'inaccettabile sproporzione tra una ricchezza posseduta da pochi e una povertà estesa oltremisura. Quanti vivono in condizioni estreme gridano per far udire la loro voce e spesso non trovano orecchie disposte ad ascoltarli” ha aggiunto il Papa.