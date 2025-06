Tragico epilogo nelle ricerche di Fabrizio Spagnolo, il vice ispettore di polizia in servizio alla questura di Nuoro che aveva fatto perdere le proprie tracce da qualche giorno. Il 32enne è stato ritrovato purtroppo senza vita.

Il corpo è stato ritrovato non molto distante dal luogo dove era stata rinvenuta la sua auto, nella zona di Campotino, a Collecorvino, in Abruzzo.

L’uomo, padre di due bambini, si trovava nella propria regione per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia dei suoi cari. Proprio quest’ultimi avevano lanciato l’allarme, preoccupati per il mancato rientro a casa

Centinaia gli appelli sui social in questi giorni drammatici di ricerche, partite dal luogo di ritrovamento dell’auto. Sino al triste epilogo di oggi.