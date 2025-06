A partire dal 1° luglio saranno temporaneamente sospese le tratte ferroviarie Decimomannu–Carbonia e Decimomannu–Iglesias per consentire l’avvio di importanti interventi di potenziamento della rete ferroviaria del Sulcis. I lavori, che si concluderanno entro il 31 dicembre 2026, puntano a modernizzare l’infrastruttura e migliorarne l’integrazione con il resto del sistema ferroviario isolano.

“Si tratta di un investimento necessario e non più rinviabile – dichiara l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – che consentirà, al termine dei lavori, di offrire servizi ferroviari più affidabili, sicuri e in linea con le esigenze di mobilità quotidiana dei cittadini. Abbiamo lavorato per organizzare nel dettaglio un servizio sostitutivo che riduca al minimo i disagi”.

Durante la sospensione, i collegamenti saranno garantiti da autobus extraurbani ARST, con fermate intermedie a Villamassargia e Siliqua, e arrivo alla stazione di Decimomannu, dove sarà possibile proseguire in treno verso Cagliari. La nuova configurazione eliminerà la necessità di cambio a Villamassargia, semplificando i trasferimenti.

Per Uta e Villaspeciosa sarà attivo un servizio navetta ogni 30 minuti da e per Decimomannu. Le tariffe restano invariate e gli abbonamenti attuali saranno validi anche sui bus sostitutivi. I nuovi biglietti, in vendita dal 22 giugno, riporteranno la dicitura “SERV. SULCIS”.