Non ce l’ha fatta Tonino Corrias, 67 anni, vedetta forestale di Olzai, rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente stradale nelle campagne del paese. È morto questa mattina all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato ricoverato in condizioni critiche.

L’uomo, dipendente dell’Agenzia Forestas nel cantiere di Gulana e prossimo alla pensione, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro quando, intorno alle 20, ha perso il controllo della sua Fiat Punto, uscita di strada e ribaltatasi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono, che hanno lavorato a lungo per estrarre Corrias dall’abitacolo accartocciato. Vista la gravità delle ferite, è stato attivato l’elisoccorso, che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale di Nuoro.

Le sue condizioni sono apparse da subito molto serie, e nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto nelle prime ore di oggi.

Profondo il cordoglio a Olzai, dove Tonino Corrias era molto conosciuto e stimato.