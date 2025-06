Tragedia nella tarda mattinata di oggi in un ambulatorio medico a Sinnai, nella città metropolitana di Cagliari. Una donna di 65 anni è deceduta, presumibilmente a causa di uno shock anafilattico. Secondo quanto emerso finora, la donna si era recata dal medico perché non si sentiva bene e, durante la visita, sarebbe improvvisamente andata in shock.

Non è ancora chiaro se la reazione sia stata provocata dall’ingestione di un farmaco o da un’iniezione effettuata in ambulatorio. Le circostanze sono tuttora al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sinnai e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

La Procura è stata immediatamente informata dell’accaduto e ha avviato le indagini, affidando alla polizia locale il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio. “Sono in corso gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio”, fanno sapere fonti investigative.