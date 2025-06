Incidente stradale all’alba sulla provinciale 3, in direzione Ossi, all’altezza del bivio per Muros. Intorno alle 6:30 una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Sassari è intervenuta per soccorrere quattro giovani a bordo di un’autovettura che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ribaltandosi su un fianco, finendo nella direzione opposta al senso di marcia.

Fortunatamente, i ragazzi sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo. Tre di loro sono stati accompagnati dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i carabinieri, che si sono occupati della gestione della viabilità e dei rilievi.

La squadra dei vigili del fuoco ha verificato l’assenza di perdite di carburante e ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’intera area dell’incidente.