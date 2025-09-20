Vanno avanti le ricerche per rintracciare una giovane scomparsa nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 settembre a Palau, Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo. In campo un imponente dispiegamento di forze: circa cinquanta persone tra volontari della Protezione civile e Carabinieri stanno battendo la zona.

I Vigili del fuoco hanno attivato l’Unità di Comando Avanzato, arrivata dalla sede centrale di Sassari, e impiegato numerosi strumenti e competenze specialistiche: dal funzionario di servizio alle squadre operative di Arzachena, fino ai nuclei cinofili e ai droni del reparto Sapr.

La ragazza aveva trascorso la serata in un locale, poi è sparita nel nulla. Il cellulare risulta spento. La sorella, Carlotta Pinna, ha rivolto sui social un appello per riunire un gruppo di volontari questa mattina. "Se qualcuno l’ha vista mi contatti", ha scritto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Le attività di ricerca sono proseguite senza sosta per tutta la giornata e continueranno anche domani, con l’obiettivo di ritrovare al più presto la ragazza.