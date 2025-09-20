Tragedia nel pomeriggio sulla provinciale 5, tra Aglientu e Vignola. Intorno alle 17 due auto si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato fatale per un uomo anziano, un 70enne di Aglientu, che viaggiava sulla sua Fiat Panda.

I Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti per estrarre la vittima, morta sul colpo, dalle lamiere. Nell’altra vettura viaggiava una coppia, rimasta ferita e soccorsa dal personale sanitario. I due coniugi sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche due ambulanze del 118 e i Carabinieri di Tempio, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.