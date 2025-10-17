Attimi di paura questa mattina all’istituto professionale “Podesti-Calzecchi Onesti” di Passo Varano, ad Ancona, dove uno spray urticante al peperoncino spruzzato nei corridoi ha provocato il panico tra studenti e personale scolastico.

L’allarme è scattato intorno alle 9 del mattino, quando diversi ragazzi hanno iniziato ad accusare bruciore agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie, costringendo la scuola all’evacuazione immediata.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia e personale sanitario, che hanno soccorso una ventina di studenti, alcuni in evidente stato d’agitazione. Due ragazze sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con sintomi da lieve intossicazione, mentre gli altri sono stati assistiti all’esterno dell’edificio dai volontari della Croce Gialla di Ancona e di Camerano, oltre che dal personale del 118.

I Vigili del fuoco, intervenuti anche con il Nucleo regionale Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), hanno effettuato controlli strumentali per accertare la presenza di eventuali residui chimici, ma non è stato rilevato nulla di sospetto.

Secondo quanto riferito, i ragazzi si trovavano già all’esterno dell’edificio al momento dell’arrivo dei soccorsi, in base al piano di emergenza previsto. La Questura di Ancona ha avviato un’indagine per identificare il responsabile o i responsabili del gesto, considerato estremamente pericoloso.