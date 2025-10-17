Quattro unità mobili saranno disponibili per offrire gratuitamente ecografie, mammografie e visite senologiche alle donne under 50 e over 69. L'evento, noto come Villaggio della Salute, si terrà a Cagliari dal 21 al 23 ottobre presso il Molo Ichnusa. È sufficiente prenotarsi sul sito ufficiale dell'iniziativa per partecipare agli screening gratuiti. Komen Italia è l'organizzatrice di questa iniziativa, che fa parte della campagna nazionale "La prevenzione è il nostro capolavoro", promossa dal Ministero della Salute. I tumori al seno sono una delle principali cause di mortalità femminile nel mondo, ma la prevenzione riveste un ruolo fondamentale nel contrastare questa malattia. Grazie alla prevenzione primaria, legata a uno stile di vita sano, potrebbero essere evitati circa un terzo dei 2.3 milioni di nuovi casi annui, di cui 56.870 in Italia. La diagnosi precoce, attraverso esami regolari come mammografie ed ecografie, può aumentare significativamente le possibilità di guarigione, che possono superare il 90%. Anche la prevenzione terziaria è importante per aiutare le donne già colpite a ridurre il rischio di recidiva. Il Villaggio della Salute, sostenuto dal Comune di Cagliari, coinvolgerà diverse istituzioni sanitarie locali come l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e l'ARNAS Brotzu. Durante l'evento, si terranno attività di sensibilizzazione sulla prevenzione, laboratori di fitness, nutrizione e benessere mentale. Saranno presenti anche federazioni sportive con attività legate a uno stile di vita sano, oltre a lezioni di danza, zumba e simulazioni di pesca. Ogni visitatore riceverà la brochure "Mangiare Bene" del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia. Inoltre, il 22 ottobre si svolgerà la "Walk for the cure", una passeggiata di sensibilizzazione a sostegno dei progetti di Komen Italia in Sardegna, presso piazza Marinai d’Italia alle 17.00. Chi parteciperà con una donazione di 10 euro riceverà una maglia dedicata alla Sardegna e potrà iscriversi anche online o presso un banchetto dedicato il 19 ottobre dalle 11.00 alle 17.00 in piazza Marinai d’Italia. Durante tutto ottobre, i sostenitori della campagna avranno accesso gratuito ai Musei Nazionali di Cagliari e ad altri luoghi culturali statali aderenti all'iniziativa.

Per accedere agli screening gratuiti basterà prenotarsi presso il sito: https://komen.it/evento/villaggi-cagliari-21-22-23ottobre2025/