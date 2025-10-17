Due persone, già note alle autorità per reati legati allo spaccio di stupefacenti, sono state arrestate dalla Polizia di Stato, su disposizione del Questore di Oristano, ha condotto operazioni mirate contro il traffico di droga al fine di prevenire e reprimere questo fenomeno.

Durante un controllo stradale, è stata fermata un'auto sospetta con a bordo i due, che secondo quanto riferito dagli agenti, si sono mostrati nervosi e poco collaborativi, spingendoli i con il supporto di una pattuglia delle Volanti, a perquisirli e a estendere la ricerca anche al veicolo.

Uno dei passeggeri, nel tentativo di eludere il controllo, ha consegnato spontaneamente agli agenti un involucro contenente cocaina. Nonostante ciò, la polizia ha proseguito con l'ispezione e ha scoperto ulteriore cocaina nascosta sotto un sedile dell'auto, confermata poi dai test della Polizia Scientifica.

Le perquisizioni sono state estese alle abitazioni dei due, dove sono stati trovati strumenti per il confezionamento della droga, come bilance di precisione e materiali per il taglio e l'imbustamento delle dosi, indicativi dell'attività di spaccio.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono stati sequestrati circa 30 grammi di cocaina e tutto il materiale correlato all'attività illegale.