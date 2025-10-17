PHOTO
Anas ha concluso i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione della rotatoria di Tortolì, in Ogliastra, sulla strada statale 125 Var “Nuova Orientale Sarda”.
Il nuovo impianto è dotato di 20 pali di illuminazione alti 10 metri con tecnologia Led ad alta efficienza. Sono stati inoltre installati 60 delineatori luminosi a Led lungo l’anello interno della rotatoria, per migliorare la visibilità notturna.
L’intervento, del valore complessivo di circa 191mila euro, è stato realizzato nell’ambito dei lavori di completamento del tratto Tertenia - Tortolì della statale “Nuova Orientale Sarda” con l’obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza per la viabilità, specialmente in orario notturno.