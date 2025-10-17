Nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Castiadas hanno messo in atto la sospensione dell’attività per 15 giorni di un bar del centro di Muravera, provvedimento emesso dal Questore di Cagliari tramite un decreto specifico, a causa di una rissa avvenuta all’interno del locale all’inizio del mese scorso, come segnalato dal Comando Compagnia Carabinieri di San Vito.

Durante quell’episodio, diversi clienti sono stati coinvolti in una lite che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso per identificare tutti i partecipanti.

Il titolare del locale, un 61enne residente a Muravera, è stato informato di questo provvedimento. Dopo la notifica, i Carabinieri hanno chiuso il locale e affisso un cartello all’esterno con la scritta “Chiuso su ordine del Questore di Cagliari”.

Questa azione fa parte delle attività di controllo e prevenzione condotte dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e il corretto funzionamento dei locali di intrattenimento, in particolare nelle zone più frequentate. L’obiettivo è proteggere i cittadini e prevenire atti di violenza e disturbo dell’ordine pubblico.