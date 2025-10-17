Aumentano gli incidenti stradali nel 2024 nella Città Metropolitana di Cagliari rispetto all'anno precedente: 1.029 sinistri con 23 vittime e 1.322 feriti. Nel 2023 erano stati 893, ma con più vittime, 28, e meno feriti, 1.156. È quanto rilevato dall'Automobile Club Cagliari.

La maggior parte degli incidenti avviene sulle strade urbane, ma i sinistri più gravi si verificano al di fuori dei centri abitati, dove le velocità più elevate aumentano il rischio di conseguenze fatali. Le principali cause includono: il mancato rispetto dei segnali stradali (42,15%), la guida distratta (17,55%) e l'eccesso di velocità (12,24%).

"Il calo del numero di vittime è un segnale incoraggiante, ma non è sufficiente - commenta Antonello Fiori, presidente dell'Automobile Club Cagliari -. Dobbiamo continuare a promuovere la cultura della sicurezza, ricordando che ogni distrazione o comportamento scorretto può trasformarsi in tragedia. Il rispetto delle regole, l'attenzione e la moderazione della velocità restano le chiavi per salvare vite".

L'Automobile Club ha preso parte all'Osservatorio sull'incidentalità stradale convocato dal prefetto Giuseppe Castaldo. Nel 2025, l'Automobile Club Cagliari ha partecipato alla giornata conclusiva del progetto "A spasso in sicurezza", ideato dal Compartimento Polizia Stradale per la "Sardegna" e condiviso con il ministero dell'Istruzione e del Merito con il coinvolgimento di oltre 800 studenti delle scuole superiori. Alla Fiera Internazionale della Sardegna, l'Automobile Club Cagliari ha partecipato alla manifestazione con la struttura ACI Ready2go per la sicurezza stradale. Continua anche la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Previsto anche un nuovo appuntamento con Sara Safe Factor, l'iniziativa educativa sulla sicurezza stradale di ACI e Sara Assicurazioni che promuove la sicurezza tra i giovani attraverso lo sport.