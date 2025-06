Un bimbo di appena 4 anni lotta tra la vita e la morte dopo che è caduto nella piscina di un parco acquatico di Castrezzato, in provincia di Brescia.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il piccolo era in piscina con i genitori quando è riuscito a sfuggire al loro controllo. Immediatamente qualcuno ha iniziato a urlare e chiedere aiuto: il bimbo galleggiava in acqua, esanime.

Immediate le manovre di rianimazione da parte del personale del parco acquatico, in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Il bimbo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova ricoverato in Rianimazione.