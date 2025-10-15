Un fine settimana impegnativo per i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che hanno lavorato incessantemente con le loro pattuglie per assicurare sicurezza e rispetto della legge in città. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente in diversi casi che avevano suscitato preoccupazione tra la popolazione locale.

ACCOLTELLAMENTO IN CITTÀ: INDIVIDUATO E DENUNCIATO L’AUTORE

Sabato 11 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in seguito a una violenta discussione tra due individui, durante la quale un 52enne olbiese avrebbe ferito con un coltello un 30enne al collo. Il giovane è stato successivamente curato al Pronto Soccorso e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Grazie alle immediate indagini, i militari sono riusciti a identificare l'aggressore e a segnalarlo alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per lesioni personali aggravate.

L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di risolvere rapidamente la situazione e di riportare la tranquillità nella comunità locale.

ARRESTATO 23ENNE PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALL’EX COMPAGNA

Sempre durante la serata di sabato, i Carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato un giovane di 23 anni, soggetto al divieto di dimora e di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna, che è stato scoperto vicino alla casa della donna dopo che l'attivazione dell'allarme del braccialetto elettronico a lui applicato.

Questa azione conferma l'impegno costante dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nel contrastare i reati di genere, attraverso una sorveglianza attenta e una risposta immediata a qualsiasi segnale di pericolo.

RECUPERATA LA REFURTIVA RUBATA ALLA CROCE ROSSA

Durante la notte tra il 12 e il 13 ottobre, un uomo di 33 anni di Olbia è stato denunciato dai militari della Sezione Radiomobile, dopo che è stato sorpreso nel suo giardino mentre nascondeva generi alimentari e capi di abbigliamento rubati dalla sede della Croce Rossa Italiana di Olbia poco prima. La refurtiva, del valore di circa duemila euro, è stata completamente recuperata e restituita all'associazione.

UN’AZIONE COSTANTE A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

La serie di azioni sottolinea il successo del sistema di sorveglianza e intervento rapido attuato dal Reparto Territoriale di Olbia, il quale persiste nel suo impegno costante sul campo e nella tempestività delle operazioni. Questo assicura ai cittadini un alto livello di sicurezza e aiuta a consolidare la fiducia nella legalità all'interno della città di Olbia.