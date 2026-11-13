Sono entrambi ricoverati in ospedale dopo un episodio ancora al vaglio degli investigatori. Una donna di 85 anni avrebbe dato fuoco al figlio di 55 anni mentre dormiva, dopo averlo cosparso di alcol etilico. La vicenda è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì 13 novembre a San Vendemiano, in provincia di Treviso, all'interno di un'abitazione.

A chiedere aiuto sarebbe stato lo stesso uomo, riuscito ad allertare i soccorsi dopo essere stato investito dalle fiamme. Le ustioni riportate, localizzate soprattutto alle gambe e nella zona dell'inguine, hanno reso necessario il trasferimento al Centro grandi ustionati di Padova. La madre, invece, è stata trasportata all'ospedale di Conegliano per un'intossicazione da monossido di carbonio.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del Suem 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto all'interno dell'abitazione, al piano terra della quale si sarebbe verificato l'episodio.

I militari hanno raccolto la testimonianza del 55enne, che avrebbe indicato nella madre la responsabile del gesto. Durante i rilievi sarebbero state inoltre individuate tracce di alcol etilico sugli indumenti dell'uomo e nella stanza in cui stava dormendo.

Secondo quanto emerso, il 55enne era già seguito dal Centro di salute mentale di Treviso. Restano da chiarire le circostanze e le ragioni dell'accaduto. Al momento, nei confronti della donna non è stata ancora formalizzata alcuna accusa e gli accertamenti proseguono per definire le eventuali responsabilità.