Dopo quasi tredici anni trascorsi in carcere, Monica Busetto torna in libertà. La Corte d'Appello di Trento ha accolto la seconda richiesta di revisione del processo che aveva portato alla condanna definitiva a 25 anni di reclusione della donna, oggi 64enne, per l'omicidio della vicina di casa Lida Taffi Pamio, 87 anni, uccisa nella propria abitazione a Mestre nel dicembre 2012. I giudici hanno disposto la revoca della condanna e la scarcerazione dell'ex operatrice socio-sanitaria, che ha sempre sostenuto la propria innocenza.

La decisione rappresenta una svolta in una vicenda giudiziaria segnata da anni di battaglie legali e da un elemento emerso successivamente: il delitto era stato infatti confessato da Susanna Milly Lazzarini, responsabile anche di un altro omicidio avvenuto tre anni dopo.

Busetto era finita in carcere nel 2014 con l'accusa di aver ucciso l'anziana vicina. Nonostante si fosse sempre dichiarata estranea ai fatti, la sua posizione era stata confermata nei diversi gradi di giudizio, fino alla condanna definitiva a 25 anni. Nel frattempo, però, nel 2015 si era verificato un secondo delitto con modalità analoghe: la vittima era Francesca Vianello e ad ucciderla era stata Susanna Milly Lazzarini, che successivamente aveva confessato anche l'omicidio di Lida Taffi Pamio.

Da quella confessione era iniziato un nuovo percorso giudiziario per cercare di dimostrare l'estraneità di Monica Busetto. La seconda istanza di revisione ha ora portato all'accoglimento della richiesta da parte della Corte d'Appello di Trento, che ha disposto la revoca della condanna e la liberazione della donna.

Soddisfazione è stata espressa dal suo legale, Stefano Busetto, che ha parlato di una lunga attesa conclusasi con il provvedimento dei giudici. "Abbiamo sempre fiducia, abbiamo avuto fiducia, ovviamente ora dobbiamo dire a Monica 'scusa del ritardo'".

L'avvocato ha spiegato anche quali siano stati gli elementi decisivi per ottenere la revisione, soffermandosi in particolare su una prova acquisita nel corso degli approfondimenti realizzati da Massimiliano Andreetta per la trasmissione Le Iene. "Sì, è stata accolta la revisione sulla base della nuova prova acquisita da Massimiliano Andreetta de Le Iene che dimostra che la catenina sequestrata a Monica ha una dimensione e una fattezza completamente diversa da quella che aveva la vittima fino a pochi istanti prima di morire. Questo - dice - ha reso superfluo discutere anche sulla seconda causa di revisione che era legata a motivi di violazione della catena di custodia del reperto che, oggi possiamo dire, era contaminato".

Un elemento che si è rivelato determinante per la decisione sulla revisione e che ha consentito di riaprire una vicenda giudiziaria che per anni aveva privato Busetto della libertà, nonostante la sua costante proclamazione di innocenza.