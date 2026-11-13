Un riconoscimento al coraggio, all'integrità e all'impegno nella promozione dei valori più autentici dello sport. Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, riceverà il premio Elisa Nivola, assegnato a personalità che si sono distinte per etica, correttezza e valore educativo. La cerimonia di consegna è in programma domani sera a Sa Manifattura, a Cagliari, nell'ambito della seconda edizione del riconoscimento.

Alla base della scelta c'è soprattutto il percorso umano e professionale del tecnico rossoblù, diventato negli anni un esempio di integrità dentro e fuori dal campo. Nelle motivazioni del premio, la sua storia viene descritta come un modello di riferimento per le nuove generazioni: un esempio di coraggio, audacia morale e forza interiore, capace di trasmettere valori che vanno oltre i risultati sportivi.

Un passaggio centrale della sua vicenda risale al 2011, quando, mentre vestiva la maglia del Lumezzane, Pisacane denunciò un tentativo di combine. Una scelta che gli valse successivamente la nomina da parte della Fifa ad ambasciatore del calcio pulito nel mondo. Nel 2016 arrivò anche il prestigioso riconoscimento di "Footballer of the Year", assegnato dal quotidiano britannico The Guardian.

Il premio a Pisacane è uno dei riconoscimenti previsti per questa seconda edizione, che coinvolge personalità provenienti da diversi ambiti della cultura, dell'informazione e della società. Per il giornalismo alla carriera sarà premiato Paolo Di Giannantonio, mentre il riconoscimento per la ricerca andrà all'antropologo Franco La Cecla, per l'originalità dei suoi studi.

Gli altri premiati saranno Rita Atzeri per lo spettacolo, Ugo Collu per l'arte, Alberto Cellino per l'imprenditoria, Simone Onnis per la musica, la casa editrice Rubbettino per l'editoria e Francesco Piras per il cinema. Una selezione che attraversa diversi settori e celebra personalità che, attraverso il proprio lavoro, hanno contribuito alla crescita culturale e sociale.