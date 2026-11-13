Servizio di continuità assistenziale garantito in diverse sedi dell'Ogliastra nel fine settimana dal 13 al 15 novembre. Le guardie mediche saranno operative a Baunei, Gairo, Perdasdefogu, Seui e Talana dalle 20 di venerdì 13 alle 8 di sabato 14 novembre e nuovamente dalle 10 di sabato fino alle 8 di lunedì 16 novembre.

A Bari Sardo il servizio sarà disponibile dalle 22.30 di venerdì alle 7 di sabato, dalle 22 di sabato alle 8 di domenica e dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì.

A Ilbono la guardia medica sarà attiva dalle 20 di sabato 14 alle 8 di domenica 15 novembre.

A Jerzu il punto di continuità assistenziale sarà operativo dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, dalle 20 di sabato alle 8 di domenica e dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì.

A Tortolì il servizio sarà garantito dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, dalle 10 di sabato alle 8 di domenica e dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì.

Infine, a Villagrande Strisaili la sede sarà aperta dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e dalle 10 di sabato alle 20 di domenica.

Per richiedere assistenza è possibile chiamare il numero europeo 116 117. La Centrale regionale metterà in contatto i cittadini con il medico della sede più vicina per una consulenza telefonica o, se necessario, con il servizio di emergenza 118.