Entra nel vivo l'atteso appuntamento culturale che Tonara dedica al suo poeta più illustre: Peppinu Mereu. Sabato 14 novembre 2026, la comunità barbaricina si prepara a vivere una straordinaria serata inaugurale all'insegna delle tradizioni corali e musicali più autentiche dell'isola. La manifestazione, organizzata dal Coro Polifonico Femminile Tonara con il prezioso sostegno del Comune e della Regione Sardegna, del BIM Taloro, della Pro Loco Tonara, del Centro Commerciale Naturale, di Federcori e della Fondazione di Sardegna, rappresenta il cuore pulsante di un progetto che unisce la memoria alla vitalità della cultura popolare. Sotto la direzione artistica della Maestra Giovanna Demurtas e con la conduzione affidata a Giuliano Marongiu, l'evento promette di regalare emozioni uniche a tutti gli appassionati.

Una parata di voci e tradizioni d'eccellenza

Il sipario sulla prima giornata si alzerà a partire dalle ore 18 nella cornice della palestra ITI di Via Gallura n. 3. Sul palco si alternerà una straordinaria parata di artisti, cori e gruppi folk che rappresentano l'eccellenza del panorama musicale sardo.

Il programma della serata vedrà la partecipazione del Coro Melchiorre Murenu diretto dal Maestro Giovanna Demurtas, del Coro di Abbasanta diretto dalla Maestra Nila Masala, del gruppo vocale femminile Le Balentes, della forza espressiva del tenore Su Connottu di Fonni, dell'identità e dei costumi del Gruppo Folk Peppino Mereu Tonara, padrone di casa così come il Coro Polifonico Femminile Tonara guidato sempre dalla Maestra Giovanna Demurtas. A legare i momenti della rassegna e ad accompagnare il pubblico in questo viaggio sonoro sarà la conduzione brillante e raffinata di Giuliano Marongiu.

La musica come presidio d'identità e comunità

La rassegna di canti e musiche popolari non è soltanto uno spettacolo di alto profilo artistico, ma si conferma un momento fondamentale di coesione sociale e di valorizzazione delle aree interne. Portare sul palco espressioni così diverse e complementari della coralità e della musica sarda significa rinnovare l'impegno collettivo nella salvaguardia di un patrimonio immateriale prezioso. Un'occasione imperdibile, a ingresso gratuito, per inaugurare nel migliore dei modi la due giorni tonarese, dove la voce della tradizione torna a farsi eco viva e universale.