Un vigile del fuoco di circa 24 anni è rimasto ferito nel ribaltamento di un'autopompa serbatoio lungo l'Asse Mediano di Cagliari. Il giovane, unico operatore a bordo del mezzo, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12, all'altezza di via dei Valenzani. Il veicolo, proveniente da Carbonia e diretto al Comando provinciale di viale Marconi, per cause ancora da accertare si è ribaltato. Tra le ipotesi anche un possibile urto contro il guardrail.

Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, della Polizia locale e di altre squadre dei vigili del fuoco. Il conducente è stato assistito e trasferito in ospedale, mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e gestito la viabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, l'Asse Mediano è rimasto chiuso al traffico per circa un'ora.