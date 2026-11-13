La norma sul dimensionamento del personale scolastico non entrerà nella legge di bilancio. È la decisione annunciata da Giorgia Meloni al termine dell'incontro con le organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi, durante il quale sono state affrontate le principali questioni legate alla manovra e alle criticità del sistema dell'istruzione.

La presidente del Consiglio ha comunicato la volontà del Governo di eliminare il provvedimento che aveva alimentato le preoccupazioni di insegnanti e personale Ata, chiarendo che la misura inizialmente prevista non avrebbe comportato licenziamenti, ma un adeguamento delle nuove assunzioni all'effettivo numero degli studenti.

"Non si trattava di tagli, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato, il provvedimento che era previsto in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perché la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800mila studenti a causa del calo delle nascite", ha spiegato Meloni in un video pubblicato sui social.

Tra gli annunci della premier anche un piano di investimenti per migliorare le condizioni degli ambienti scolastici. Il Governo intende destinare una parte delle risorse disponibili all'installazione di impianti di climatizzazione e pompe di calore, con l'obiettivo di rendere le aule più adeguate alle temperature sia durante i mesi invernali sia in quelli più caldi.

"Abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse che abbiamo per dotare le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore. I bandi si faranno nel 2027, le risorse saranno erogate a partire dal 2028, perché nessuno dovrebbe studiare al freddo d'inverno o a 35 gradi a giugno", ha rimarcato la presidente del Consiglio.

Le aperture del Governo non hanno però modificato la posizione della Cgil sulla legge di bilancio. Il sindacato, al termine del confronto, ha confermato il giudizio negativo sulla manovra e ribadito le ragioni alla base della proclamazione dello sciopero generale previsto per il 20 novembre.

"È stato un incontro cortese ma politicamente inutile. Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo sulla manovra, che non è in grado di affrontare le emergenze del Paese, che è fondata sul binomio austerità e riarmo. Che fa cassa sulle pensioni. Questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 20 novembre", ha dichiarato il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari.

Il confronto tra Governo e parti sociali lascia quindi aperto il divario di valutazioni sulla legge di bilancio. Da una parte l'esecutivo rivendica le modifiche annunciate e i nuovi interventi per le scuole, dall'altra la Cgil conferma la mobilitazione nazionale contro le scelte economiche contenute nella manovra.