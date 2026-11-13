Viaggiava a 234 chilometri orari sulla Statale 729 Sassari-Olbia, oltre il doppio della velocità consentita. Per un automobilista di 42 anni, residente in Gallura, è scattato il ritiro immediato della patente dopo essere stato intercettato dalla Polizia Stradale.

L'episodio è avvenuto in direzione Olbia, durante un servizio di controllo della velocità effettuato dagli agenti del Distaccamento di Tempio Pausania. Attraverso il Telelaser TruCam, la pattuglia ha individuato l'auto a oltre 700 metri di distanza.

L'alt imposto dagli operatori ha richiesto particolare attenzione: nonostante una brusca frenata, il conducente non è riuscito a fermarsi nella piazzola indicata, arrestando la marcia soltanto più avanti.

Per il 42enne sono scattati il ritiro della patente, con sospensione fino a 12 mesi, una sanzione amministrativa fino a 2mila euro e la decurtazione di 10 punti. Le contestazioni sono previste dall'articolo 142, comma 9-bis, del Codice della Strada.

L'operazione rientra nei controlli straordinari contro l'eccesso di velocità: negli ultimi giorni la Polizia Stradale ha già ritirato complessivamente 15 patenti per violazioni dei limiti.