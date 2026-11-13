Rafforzare la collaborazione tra le forze dell'ordine e coordinare le strategie di contrasto all'illegalità sul territorio. Sono stati questi i temi al centro della visita del questore di Oristano, Giuseppe Scrivo, al Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Ad accoglierlo nella caserma “Fin. M.A.V.M. Renzo Atzei” è stato il comandante provinciale, colonnello Antonello Urgeghe. L'incontro è stato anche l'occasione per un confronto sul contesto socio-economico dell'Oristanese e sulle attività legate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il questore ha incontrato inoltre i comandanti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria e del Gruppo, approfondendo le iniziative comuni per prevenire i fenomeni illeciti e vigilare sulla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo del territorio.

Al centro del colloquio il valore della cooperazione tra Polizia di Stato e Fiamme Gialle, attraverso l'integrazione delle attività di controllo e delle competenze investigative ed economico-finanziarie.

Al termine della visita, Scrivo ha ringraziato il personale della Guardia di Finanza, riconoscendone l'impegno quotidiano e il senso del dovere, e ha sottolineato l'importanza della collaborazione istituzionale per tutelare la legalità e la sicurezza nella provincia.