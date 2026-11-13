Un carico di 58 chili di cocaina nascosto nella cabina di un autoarticolato, per un valore di mercato che avrebbe potuto raggiungere i 5 milioni di euro. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato durante un controllo lungo la statale 131, in provincia di Nuoro. Alla guida del mezzo c'era un camionista nuorese, arrestato e trasferito nel carcere di Massama, a Oristano.

Il sequestro è avvenuto nell'ambito di un servizio di controllo del territorio predisposto dal questore di Nuoro e svolto dagli agenti delle volanti del Commissariato di Macomer lungo la Carlo Felice. Durante le verifiche, i poliziotti hanno fermato l'autoarticolato e identificato il conducente. Il comportamento dell'uomo, apparso particolarmente nervoso fin dai primi momenti del controllo, ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.

La verifica all'interno della cabina ha permesso di individuare un nascondiglio ricavato tra alcune sacche. Dietro queste ultime erano stati sistemati tre borsoni della spesa, all'interno dei quali gli agenti avrebbero trovato oltre 50 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 58 chilogrammi.

Per il camionista sono scattate le manette con l'accusa legata al trasporto dello stupefacente. Dopo l'arresto è stato accompagnato nella casa circondariale di Massama.

Si tratta di uno dei sequestri di cocaina più ingenti effettuati in Sardegna. La quantità di droga recuperata, secondo le stime, avrebbe potuto alimentare un traffico dal valore di circa 5 milioni di euro.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire il percorso dello stupefacente, individuandone la provenienza e soprattutto i destinatari. L'obiettivo è risalire alla rete di contatti che potrebbe trovarsi dietro il trasporto e chiarire se il camionista agisse per conto di un'organizzazione più ampia.