Un agente della Polizia penitenziaria è stato sequestrato da un detenuto del circuito di Alta sicurezza nel carcere di Catanzaro. L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha coinvolto anche altri reclusi, che avrebbero collaborato sottraendo all'agente le chiavi. Il poliziotto è stato liberato grazie al tempestivo intervento dei colleghi, coordinati dal comandante di Reparto, evitando che la vicenda potesse avere conseguenze ancora più gravi.

All'origine dell'accaduto ci sarebbero motivi ritenuti futili, presumibilmente legati al controllo di un pacco contenente oggetti non consentiti all'interno della struttura. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino al sequestro dell'agente in servizio.

Sull'episodio è intervenuto il Sappe, che ha espresso "la più sincera solidarietà e vicinanza al collega vittima di questo vile sequestro" e rivolto "un sentito plauso a tutto il personale intervenuto e al comandante di Reparto".

Il sindacato ha chiesto ai vertici dell'amministrazione penitenziaria e al ministero della Giustizia il trasferimento immediato di tutti i detenuti responsabili e coinvolti nella vicenda, sottolineando la gravità dell'accaduto e la necessità di garantire la sicurezza del personale.

"Non siamo di fronte a una semplice intemperanza. Trattandosi di soggetti detenuti per reati legati all'art. 416-bis del codice penale, aver privato della libertà personale un servitore dello Stato all'interno di un istituto penitenziario configura un vero e proprio attacco allo Stato. Un affronto che impone una risposta immediata, dura e intransigente: chi si rende protagonista di simili azioni deve essere immediatamente allontanato e destinato a strutture idonee, restituendo sicurezza e dignità a chi ogni giorno indossa l'uniforme in condizioni proibitive", conclude il Sappe.