Caro carburante, tutela della pesca tradizionale, accesso ai finanziamenti e maggiore coinvolgimento degli operatori nelle decisioni che riguardano il mare. Sono alcuni dei temi affrontati nell'incontro che si è svolto oggi tra una rappresentanza della piccola pesca di Alghero e il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra.

La riunione è stata promossa grazie all'iniziativa della senatrice Antonella Zedda e di Fratelli d'Italia Alghero. Al confronto hanno partecipato anche il capogruppo cittadino Alessandro Cocco e l'ex sindaco Mario Conoci. I pescatori hanno avuto modo di illustrare le difficoltà che interessano il settore, avanzando proposte e richieste per sostenere le attività e salvaguardare la pesca artigianale.

Nel corso dell'incontro, La Pietra ha presentato le misure messe in campo dal Governo Meloni, a partire dagli 80 milioni di euro destinati a contrastare il caro carburante, attraverso il credito d'imposta del 20% e il bando Iran. A questi si aggiungono 10 milioni di finanziamenti a tasso zero attraverso lo strumento della Cambiale Azzurra. Tra gli argomenti affrontati anche gli incentivi per la demolizione delle vecchie imbarcazioni, gli ammortizzatori sociali e la questione delle quote del tonno rosso.

Particolare attenzione è stata riservata al ruolo della pesca professionale nella gestione delle Aree Marine Protette. «La pesca è parte dell'identità di Alghero - dichiara Alessandro Cocco - e i pescatori devono partecipare alle decisioni sul mare. Grazie al Governo, nelle Commissioni di riserva delle Aree Marine Protette potranno entrare rappresentanti della pesca professionale e del Ministero dell'Agricoltura. Un passo importante per dare voce agli operatori».

Tra le questioni sollevate dai pescatori anche la salvaguardia delle tecniche tradizionali e la necessità di contrastare le attività di pesca a strascico nelle zone costiere. «Ascoltare chi vive quotidianamente il mare è fondamentale - aggiunge Mario Conoci -. Abbiamo affrontato la tutela della pesca tradizionale con la fiocina e il contrasto allo strascico entro le tre miglia dalla costa e su fondali inferiori ai 50 metri. La Regione utilizzi i fondi europei anche per realizzare dissuasori a tutela della piccola pesca».

Un altro nodo riguarda l'accesso alle opportunità di finanziamento e la necessità di rendere maggiormente accessibili le informazioni sulle misure disponibili. «Serve maggiore informazione su bandi e contributi, anche attraverso le Capitanerie di porto - sottolinea il coordinatore cittadino Pino Cardi -. Organizzeremo nuovi incontri aperti agli operatori per raccogliere proposte e approfondire le questioni emerse».

Al termine del confronto, i promotori hanno ringraziato la senatrice Antonella Zedda e il sottosegretario La Pietra per la disponibilità e l'attenzione riservata alle istanze degli operatori. L'incontro rappresenta un'occasione di interlocuzione tra il comparto della piccola pesca algherese e le istituzioni, con l'obiettivo di portare all'attenzione del Governo le criticità di un settore profondamente legato all'identità economica e storica della città.