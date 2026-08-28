Tragedia durante le operazioni di vendemmia a Monastero Bormida, nell'Alessandrino. Un operaio di 50 anni ha perso la vita mentre lavorava all'interno di un'azienda agricola. La vittima è Angelov Aleksandar, cittadino macedone residente a Bistagno.

L'incidente si sarebbe verificato mentre erano in corso le attività legate alla raccolta dell'uva. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe scivolato all'interno di un tino, rimanendo poi schiacciato dalla coclea, il dispositivo meccanico a forma di vite elicoidale utilizzato per movimentare il contenuto dei grandi contenitori.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, anche con l'elisoccorso, insieme ai Vigili del fuoco e al personale del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il 50enne non c'è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Restano ora da chiarire le circostanze esatte dell'infortunio. Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza dell'incidente e verificare anche il rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza previste durante le operazioni di vendemmia.