Osilo festeggia la sua nonnina: la signora Giovanna Campus ha compiuto ieri 102 anni. Il sindaco Valentino Canu si è recato personalmente presso l'abitazione della nonnina per omaggiarla.

"I centenari sono custodi di memoria e valori - scrive l'amministrazione di Osilo -, attraverso il loro vissuto ci raccontano da dove veniamo, ci aiutano a comprendere chi siamo e, soprattutto, ci invitano a riflettere su chi vogliamo diventare domani".

"A portare gli auguri e il saluto di tutta la comunità sono stati il Sindaco Valentino Canu e la Vicesindaca Simona Nonna, che hanno condiviso con la Signora Giovanna questo importante traguardo. Buon compleanno", si legge in conclusione.