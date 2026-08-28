Un gesto di solidarietà che si traduce in un aiuto concreto per l’assistenza ai pazienti oncologici. L’associazione “Cuore di Donna” ODV di Sassari ha donato all’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari una fornitura di dispositivi medici destinati alla Struttura complessa di Oncologia medica.

La consegna è avvenuta I giorni scorsi nel Day Hospital dell’Oncologia Medica, alla presenza della rappresentante dell’associazione, Eduarda Rosa De Palma Gomes, e dei professionisti della struttura.

La donazione comprende 75 cateteri PICC PowerPICC a singolo lume e 100 cavi sterili monouso per ECG intracavitario, dispositivi utilizzati nell’ambito dell’attività assistenziale e dei percorsi terapeutici dei pazienti.

I PICC, in particolare, sono accessi venosi centrali a inserzione periferica che consentono di somministrare in maniera sicura terapie farmacologiche, comprese quelle oncologiche, e rappresentano uno strumento importante nella gestione dei pazienti che necessitano di trattamenti prolungati.

«Ringraziamo l’associazione “Cuore di Donna” per la sensibilità e l’attenzione che ancora una volta dimostra nei confronti dei pazienti oncologici e dei professionisti che quotidianamente li assistono – ha sottolineato Alessio Cogoni, direttore della Struttura complessa di Oncologia Medica dell’Aou di Sassari –. Questa donazione non rappresenta soltanto un contributo materiale, ma è un segnale concreto di vicinanza alle persone che affrontano un percorso di cura spesso lungo e complesso. Disporre di strumenti adeguati ci permette di rendere i trattamenti più sicuri e di migliorare la qualità dell’assistenza. La collaborazione con il mondo dell’associazionismo costituisce inoltre un valore importante, perché rafforza quel legame tra ospedale e comunità che è fondamentale nella presa in carico del paziente oncologico».

L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari esprime il proprio ringraziamento all’associazione “Cuore di Donna” ODV per l’iniziativa e per l’impegno a sostegno dei pazienti e delle attività dell’Oncologia medica.