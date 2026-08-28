Tragedia nelle campagne di Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita questa mattina mentre era impegnato in alcune attività agricole.

L'incidente si è verificato intorno alle 7:35, quando il lavoratore è rimasto incastrato all'interno di un mezzo utilizzato per la raccolta delle barbabietole, mentre si trovava al lavoro in un terreno agricolo.

A dare l'allarme sono stati i soccorsi, con l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente, liberato l'uomo e provveduto successivamente a mettere in sicurezza il mezzo.

Per il 59enne, però, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Tribano, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze in cui è avvenuta la tragedia.