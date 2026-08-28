L'ultima fiammata dell'estate porta temperature eccezionalmente elevate al Centro-Sud, con la Sardegna tra le regioni più interessate dal caldo. Per oggi, venerdì 28 agosto, le previsioni indicano valori localmente superiori ai 40°C sull'Isola, mentre in alcune aree del Sud Italia si potrebbero raggiungere punte ancora più elevate.

Secondo ARPAS Sardegna, oggi le temperature massime raggiungeranno 43°C a Sanluri e Tortolì, 41°C a Villacidro e Lanusei e 40°C in diverse altre località, tra cui Ozieri, Macomer e Nuoro. A Cagliari sono previsti fino a 39°C, mentre Sassari si fermerà a 38°C.

Il caldo resterà intenso anche durante la notte: ARPAS prevede minime di 28-29°C in alcune località, tra cui Sassari, Cagliari, Villacidro e Tortolì.

Caldo intenso, poi il calo

La giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con presenza di polvere desertica in sospensione. Da sabato 29 agosto è invece atteso un rapido cambiamento, con possibili deboli precipitazioni e soprattutto un sensibile calo delle temperature, accompagnato da venti dai quadranti nord-occidentali. Domenica il tempo dovrebbe tornare stabile e soleggiato, ma con valori termici più contenuti.

A livello nazionale, il quadro resta particolarmente contrastato: mentre Centro e Sud continuano a fare i conti con il caldo eccezionale, il Nord sarà interessato da temporali anche intensi sulle Alpi e localmente sulle pianure.